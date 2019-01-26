賴清德力薦王義川前進立院 讓民進黨改革從台中再出發

2019-01-26 21:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市立委補選候選人王義川選前造勢音樂會，前行政院長賴清德站台催票時說，將王義川送進立院有「三大功效」，曾擔任過立法院主任的他來自基層是最大的優勢，加上交通專業，以及台中補選的勝選也將是民進黨再站起來的力量。

同樣以「台中有三川、柳川綠川王義川」開場為王義川站台，賴清德強調，王義川進到立法院將帶來「三大功效」，一來曾擔任過立法委員助理的他，未來一定能夠「服務不分黨派、交朋友不分階層」，王義川出身基層絕對是服務的保證，也是最大的優勢。

他也推薦王義川能夠讓台中的交通建設更加進步，交通建設就像身體的血管，血管通暢身體才會健康，台中現在是第2大城，最重要的是交通建設要繼續進步。他肯定王義川擔任交通局長任內對台中建設的執行力，未來在立院必定能夠讓台中交通大躍進。

賴清德也強調，九合一選戰「大地震」就發生在台中，因此這場補選的意義相當重大，他表示，包括蔡英文總統辭去黨主席，行政院也進行內閣總辭，民進黨反省、檢討、改進，都是期盼改革後能夠再出發，也懇求大家再給民進黨一個機會，為台灣繼續打拚。

賴清德說，對手陣營沈智慧也曾經是他在立院的同事，因此兩位候選人的特色他相當清楚，他也相信王義川所提出的政見及交通規劃絕對符合台中市民的需求。王義川的效率、理想和決心絕對不會輸給對手，但是輸贏就在投票率，選戰不怕比人才、不怕比決心，要靠大家手中的選票，讓最有活力、有理想肯為台中打拚的年輕人為大家努力，讓民進黨改革後的第一站就從台中出發。

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