被爆情變咬打女友挨告 唐鳳低調不回應

2019-01-26 11:57

〔記者李欣芳／台北報導〕甫入選美國外交政策期刊「百大思想家」、總統蔡英文盛讚是「台灣驕傲」的行政院跨性別的數位政委唐鳳，遭爆料指稱她去年因細故口角，涉嫌咬打交往多年的女友，對方提告涉及家暴傷害罪嫌，對此，唐鳳今天低調表示不回應此事。

不過，傳出唐鳳的K姓女友去年下半年起陸續在私人臉書PO文，強調「若有人莫名其妙宣稱是我的另一半，或使旁人誤以為該人有資格干涉我的決定，皆與事實不符」，口吻堅決、態度強硬，透露出與唐鳳感情生變。本月24日，K女直接點名唐鳳，「不可干涉我的人際關係」，也要求任何人不得將她的個資轉告唐鳳。

從小就是天才兒童的唐鳳，原名唐宗漢，智商180的她因不適應台灣教育，國中便輟學在家自學，16歲自創電腦公司，被稱為網路神童及電腦天才，35歲獲蔡政府重用出任行政院政委，是「全球首位跨性別部長」，中性打扮的唐鳳不忌諱性別議題，曾說一直清楚知道自己就是女生。

唐鳳與女友交往超過10年，他曾在媒體專訪中讚美另一半，說已和對方同居，彼此充分了解對方，「是命運交織的感覺」，還一起養了2貓7狗，如今卻捲人家暴風波。

據悉，由於唐鳳出任政委後公務繁忙，開始與女友發生大小磨擦，其中也包括這批貓狗，雙方連如何照料都會有衝突。兩人爆發嚴重衝突的關鍵是在去年5月間，女友疑似想看唐的手機引發對方不滿，動手將她揮開，雙方爆發口角衝突，最後變成拉扯推擠，過程中唐鳳咬了女友一口還推她一把，造成對方腳部受傷。女方事後到醫院驗傷，但一直等到去年底才提告。

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