堅決反對使用中資產品！翟本喬曝關鍵原因...

2019-01-26 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕政府準備開始禁用中國電信設備，引發社會熱議，和沛科技創辦人翟本喬今日表示，很多中資公司是為政治服務，因此自己堅決反對使用中資公司的產品，對於許多人認為資安要把關只要做好檢測就好，翟本喬則說是對電腦科學的基本原理認識不足。

翟本喬今日在臉書上針對資安把關問題表達看法，他認為，除了「形式驗證」（Formal Verification）的手段外，沒有任何檢測能測出軟體（包括韌體和作業系統）「完全沒有問題」，這些檢測都是測試產品「有沒有做該做的事」，以及一小部份「在某些情形下沒有做不該做的事」，不可能測得出「永遠不會做不該做的事」。

翟本喬認為，華為的產品絕對不可能通過「形式驗證」，「至少兩個基本原因：只要有物件導向程式，就不可能通過；只要有自我修改（包括升級）的能力，也就不可能通過」。翟本喬表示，這方面可以去請教成功大學資工系助理教授黃敬群。

翟本喬說，電腦科學有一個叫做「停機問題」（Halting Problem）的重要基本定理，其意思是，沒有一個程式可以判斷出「任何程式在任何情形下是否能執行到完成」，因此，連「判斷是否完成」都做不到，那更不可能「判斷是否做壞事」了。

很多人質疑，為何華為產品不能用，其他的美國公司產品就可以用？翟本喬解釋，「道理不在科學，在於商業模式」，一般公司的目的是賺錢，而很多中資公司則帶有政治目的，「它們不一定要賺消費者的錢，而是可以為政治服務」，所以像是資訊網路骨幹的這種設施，「我是絕對反對使用中資公司的產品的」。

至於工研院禁止華為手機連上內網，翟本喬認為，大部分是宣示意義，但也有一小部分的實質意義，也就是減少間諜設備刺探的機會。但要達到此目的，還應該完全禁止在院內使用中國設備才對，「為什麼不禁？因為會造成同仁不便，就這麼簡單」。

對於想用華為設備的人，翟本喬強調，只要華為願意把包括作業系統和編譯器在內的所有原始碼、電路圖、生產程序、以及包括升級伺服器的維護工具交出來，給台灣駭客協會（HITCON）團隊、黃敬群、電腦技術鬼才陳盈豪等人去檢查六個月，「都找不出問題，那我就接受。外國公司去中國營業，不是也都要把技術交出來嗎？」

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