高雄後援會明成立「出發選總統」？ 王金平：想套我話齁

2019-01-25 19:26

〔記者陳昀／台北報導〕要隨因緣決定是否角逐2020總統的前立法院長王金平，明天將回高雄參加「王金平之友會高雄博愛分會成立大會」，王金平今天受訪時說，是支持者自發組成，預計有800人到場，想敦促他參選2020，但被問及「會不會從高雄出發選總統？」他機警笑回：「想套我話齁？」

王金平說，明天上午會先參加「王金平之友會高雄博愛分會成立大會」，預計800人到場，場面應該會很盛大，但這是支持者自動自發組成，想敦促他角逐2020總統大選，跟他自己沒有關係，他只是回去接受大家的好意。

被問到農曆年後是否會宣布下一步？王金平說，沒人知道耶，要等因緣成熟，被問跟高雄市長韓國瑜「王韓配」，他也說，「就是因緣」。後來被問到會從高雄出發參選總統嗎？他一樣說，哪一天還不知道，有一天大家終究會知道，他還笑回：「你想套我話齁？」但也預告，北部已經有後援會，中部、東部會陸續成立。

此外，王金平與中華民國商業總會理事長賴正鎰明天下午共同在高雄舉辦「愛鄉 愛土 拚經濟」企業投資台灣─南區會議，地主韓國瑜以及中南部縣市首長翁章梁、黃敏惠、黃偉哲、潘孟安等人與400多位企業家都會到場。

王金平坦言，這場座談是他為韓國瑜穿針引線，因為自己是全國商業總會名譽理事長，這肯定對高雄經濟有幫助；被問及與韓國瑜關係最「麻吉」，他說，只是很自然的往來，沒有特別怎麼樣，因為韓國瑜是他的父母官，接觸多也很自然。

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