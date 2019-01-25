因應共軍威脅 蔡英文指示加速飛彈量產進度

2019-01-25 16:59

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今日慰勉「中科院系統製造中心」，並聽取中科院雄三及弓三等飛彈產進度報告，她指示中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度，以有效應中共對台的軍事威脅。

蔡總統今天是在包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明上將等人陪同下視導及慰勉中科院。

根據軍聞社最新報導指出，蔡總統抵達後，首先聽取「飛彈量產簡報」，並視導「飛彈武器系統量產狀況」，並頒發加菜金，慰勉全體同仁的辛勞。

蔡總統並偕該院同仁會餐，致詞時特別談及，今年是中科院成立50週年，50年間，我國所面對的國家安全情勢，已有大幅轉變，中科院的發展也有不小起伏；即使如此，中科院同仁堅持國防自主的初衷，勇於面對挑戰，在失敗的經驗中學習，累積成功的基礎，建立如今中科院雄厚的研發能量。

蔡總統說，回顧50年來，因為中科院的堅持，確保我國可恃的國防戰力，例如總統近日赴東部部隊視導，在當地承擔防空重任的就是中科院研發的天弓三型飛彈。

蔡總統指出，操作這款飛彈的官兵，對其物美價廉讚許有加，總統也談到更早之前，她登艦視察海軍的水面作戰能力，看到讓外國人吃驚不已的雄風三型飛彈，這些都是中科院建立的臺灣之光，是捍衛臺灣安全的拳頭。

蔡總統表示，如果沒有中科院的前輩埋頭苦幹，就無法達成今天的成就，這就是中科院的四大精神：堅定忠貞的愛國精神、冒險求變的創新精神、務實求精的科學精神、協調合作的團隊精神。

蔡總統強調，作為三軍統帥，她深刻了解中科院的重要性，因此在其上任後，中科院的預算有顯著增加，也拉近中科院與國防部的距離，更讓中科院前輩的研發經驗，有年輕人來傳承。

面對更為險峻複雜的國家安全情勢，中科院作為全民國防的主力，蔡總統要求國防部長、中科院董事長嚴德發，以及國防部副部長、中科院前院長張冠群上將，共同研擬精進中科院的規劃，為未來50年打下基礎。

蔡總統表示，此規劃必須先「加速量產」，研發是學問，量產是實踐，中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度。

蔡總統說，建造安全的廠庫，培養優秀技術人才並不容易，但基於國防的急迫需求，中科院必須再拿出過去研發時的勇氣，達成加速量產的目標。

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