國民黨三重區立委補選 「賣菜郎」鄭世維拚韓流再現

2019-01-25 12:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區立委補選，國民黨徵召前新北市果菜運銷公司副總經理鄭世維出馬，國民黨今天在三重向鄉親報告，爭取鄉親支持，鄭世維以新北「賣菜郎」自居，希望能像高雄韓國瑜一樣，在傳統深綠票倉三重刮起一陣韓流旋風。

鄭世維53歲，曾任台北縣議員、新北市果菜公司副總經理及國民黨文傳會副主委，學經歷豐富、口才便給，經常上政論節目為國民黨政策辯護，這次受國民黨徵召參選還剩8個月任期的三重區立委，鄭世維說，他希望民眾支持他當選，並把這8個月當成「鑑賞期」，如果做的好請在明年初的立委選舉繼續支持。

國民黨新北市黨部今天號召三重區的議員、里長及地方人士共同力挺鄭世維，市黨部主委李乾龍說，三重蘆洲一直是深綠的鐵票區，但是總統蔡英文執政以來，民怨衝天，國民黨希望能繼2018九合一選舉大勝，一鼓作氣，先以立委補選為2020大選熱身，重新贏回中央執政。

鄭世維今天向鄉親報告後，在有限時間內會積極走訪三重基層，在選舉期也會有內重量級人士，包括前總統馬英九、高雄市長韓國瑜等人來三重參加造勢、輔選行程。

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