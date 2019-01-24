楊秋興談義大案籲假扣押 反遭綠委秀「楊縣長公文」打臉！

2019-01-24 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄縣長楊秋興昨天深夜在臉書發文，指稱高院已判決義大世界國賠案勝訴，建議高雄市長韓國瑜應對總統府秘書長陳菊、前交通部長吳宏謀、現任高市府秘書長楊明州等人財產假扣押，文章一出引發熱議，因為國賠案根本還沒宣判。對此，民進黨立委劉世芳貼出楊秋興擔任縣長時期所發的義大「違法超容積」公文，質疑「為何急著幫財團索討國賠」？

楊秋興在臉書指出，義大世界申請國賠258億案，最高行政法院判決義大勝訴，現在只是賠多少的問題，造成市府的損失相關決策人員是要負責任的；義大案前縣政府公務人員沒有任何人被起訴或懲處，這代表一切行政程序合法，陳菊前市府所做一切處置行為，自該當負完全責任，因此建議韓國瑜，「應立即假扣押 陳菊、吳宏謀、楊明州等人財產。」

對此，曾擔任高雄市副市長的綠委劉世芳，今天在臉書貼出楊秋興縣長任內確認義大違法的公文，質疑楊秋興為何自打嘴巴？「為何急著幫財團索討國賠？」劉世芳更酸說，「楊前縣長，你習慣一變再變？」

針對義大控告高雄市政府要求國賠258億元一案，高雄地院行政庭長葉文博今天下午表示，「這起國賠官司目前暫時停止審理程序。」他並指出，最高行政法院的審理結果尚未確定，國賠案因此暫時停止審理。

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