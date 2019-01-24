韓國瑜「高雄警消升遷須通過英檢」 網友高級酸被推爆

2019-01-24 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕相當重視英語的高雄市長韓國瑜，曾在政見辯論會上表示，要找英文好的文化局長，昨（23日）強調，2年後無論是教師、警察、消防人員、公務員，都必須通過英語檢測。對此，有網友發文「讚美」韓國瑜這項政策，其他網友則笑稱「有創意」、「反串酸這很會」。

韓國瑜昨與2月份高雄市觀光大使陳文茜對談，陳文茜提到雙語教學，直言「如果學子只會中文，天才也會被埋沒」，並建議韓國瑜舉辦「全台灣縣市長英文辯論比賽」，韓國瑜則說，已請教育局長執行雙語教學計畫，高雄今年冬天也將會舉辦雙語冬令營，地方電台也會進行雙語教學，且2年後，教師、警察、消防、公務員等如果要升遷，就得通過英語測驗才行。

韓國瑜此言一出，引起網友熱議，許多網友酸說，「高雄基層警消真可憐，以後不但要到議會備詢，還得苦讀英文」、「當初韓開國際記者會，有記者用英文問他，結果韓說記者問不清楚，打馬虎眼跳過」、「所以我說英文很好的文化局長找到了嗎」、「台灣都把翻譯當免費，然後要求大家都要會英文」、「英文好的槍法比較準？筆錄比較會問？」

另外，有一名網友發文表示，「我覺得韓市長的用意很好啊，推文不知道在酸幾點的，你看美國、英國、加拿大...那些國家的消防員都會說英文，紐約會是國際大都市不是沒有原因的，就是因為那裡的警察都會說英文」、「高雄要邁向國際化 這件事非做不可、我相信高雄正在正確的方向邁進。」

但其他網友看完文章紛紛直呼，「這反串，喜韓兒會信」、「笑死」、「有笑有推」、「這個可以，我有笑出來」，還有網友留言反串酸「台灣在睡覺的時候美國人都在工作」、「哈哈哈，美國連遊民都能講英文，難怪台灣落後」。

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