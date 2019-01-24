柯P砍敬老金 陳思宇掃街 幕僚遭婦人持雨傘追打

2019-01-24 11:35

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立委補選候選人「柯家軍」陳思宇昨在直播節目提到，市長柯文哲砍敬老金，讓她拜票差點被打。陳今赴市場掃街，行前受訪也說，遇到這樣的事，自己會正面看待；不料，掃街時一名不滿柯砍敬老金的婦人，持雨傘攻擊陳思宇幕僚頭部，更嗆「打你的頭又怎樣」。

陳思宇今天上午赴葫蘆堵市場掃街，行前受訪談到昨天提及拜票差點被打一事，她說，轉換身分接觸人群，本來就會遇到這樣的事情，自己也是正面看待，這也是很好溝通與說服的時間。

不過，就在陳思宇受訪後掃街途中，遇上一名不滿柯文哲砍敬老金的婦人，手持雨傘打幕僚頭部，導致紅腫，被打的幕僚向婦人說，「阿嬤你用雨傘打我的頭」，婦人回嗆「打你的頭又怎樣」，陳思宇在旁則相勸，「阿姨這樣不行啦，不能用暴力啦」，老婦持續叫囂。

抗議婦人向媒體表示，她的訴求是希望恢復敬老金，「他（指柯文哲）敢發誓他媽在其他縣市沒有拿嗎，說沒拿全家被打死」，還要記者去問柯文哲，「別的縣市都有，為什麼台北市沒有？」當被質疑直接打人，婦人還表示，「直接打人很便宜，還沒有潑漆！」

陳思宇隨後受訪表示，暴力無法解決事情，台灣是民主國家，可以自由表達想法，但誰先出手誰就不對。她也說，一直很擔心志工被攻擊，從上次事件到今天，包含昨天海報還被噴漆，讓我們非常擔心，也會加強彼此守護。

陳思宇競選辦公室稍後也表示，不會對婦人提吿，團隊尊重不同聲音，這是民主社會的價值，但嚴正譴責暴力行為，不應使用暴力表達訴求。

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