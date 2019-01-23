蔡英文買彩券聽身障心聲 中100再拗...還是做公益

2019-01-23 19:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今天下午到新北市板橋彩券行，並在身兼新北市殘障福利服務協會理事長的彩券行老闆安排下，聽取身心障礙團體的多項建議，及公益彩券制度如何幫助弱勢朋友的看法。同時，蔡總統也買了彩券和刮刮樂，手氣不太好的她，只刮中一張獎金一百元的刮刮樂。

蔡總統稍早在臉書分享並發文表示，公益彩券的盈餘50%用在地方社福，45%用在國民年金，5%用在全民健保，每個人都能獲益。而且，彩券經銷商必須是身心障礙者、原住民或低收入單親家庭，買公益彩券能促進弱勢就業！

蔡總統說，快過年了，她和羅致政祝福大家都有好運氣，也歡迎大家一起做公益。

以下是總統臉書的全文：

農曆年快到了，很多人都會買張彩券試試手氣。我要告訴大家，買公益彩券，真的對公益有幫助喔！

今天我和羅致政委員到新北市板橋的彩券行，老闆莊大哥是新北市殘障福利服務協會的理事長，他安排我來聽聽身心障礙團體的建議，也交換了公益彩券制度如何幫助弱勢朋友的看法。

離開前，我也跟老闆「交關」買了彩券和刮刮樂，這麼多種刮刮樂，我只刮中一張，追加一張結果也是繳歸國庫啦！

大家過年喜歡買彩券，應景討個好彩頭。但最重要的是，我們要更努力照顧弱勢朋友，讓大家都能一起過好年。

公益彩券的盈餘50%用在地方社福，45%用在國民年金，5%用在全民健保，每個人都能獲益。而且，彩券經銷商必須是身心障礙者、原住民或低收入單親家庭，買公益彩券能促進弱勢就業！

快過年了，我和羅致政祝福大家都有好運氣，也歡迎大家一起做公益！

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