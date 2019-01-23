除了月薪40萬 議員看柯P同學掌北捷...恐有這用意

2019-01-23 15:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司董事會今天通過由台北市長柯文哲高中同學、台北市政府前市府顧問李文宗接任北捷新任董事長。台北市議員徐弘廷指出，北捷董座的月薪沒記錯可達40萬元，但更重要的是，北捷公司資產、業務比一般上市公司更具規模，柯文哲在這個時間派親信去掌舵，這是很好跟企業交流的位置，難免會讓人覺得，就是要為了總統大位做準備。

徐弘廷指出，悠遊卡公司董事長月薪可達30萬元，而北捷公司規模更大，沒記錯的話，北捷董事長月薪高達40萬元，柯文哲派李文宗接掌北捷董座，雖然李文宗出自企業界，但針對交通專業不足、市府關係這兩點，把李文宗放到北市府轉投資的公司，這件事情難免會讓民眾酬庸，並啟人疑竇，更會讓人懷疑柯文哲是不是有特別的想法。

徐弘廷也說，跟北捷公司有關的捷運重置基金、北捷資產規模龐大、業外收入業務繁雜，更是很好跟企業交流的位置，就北捷擁有的資源，從權力角度上來看這件事情，用指派的方式安插親信，外界當然會緊張，簡單講就會讓人聯想到，柯文哲就是為了選總統做準備。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/