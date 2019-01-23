遭掌摑後首出面 鄭麗君：反對轉型正義被標籤化成撕裂族群

2019-01-23 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君昨（22）日遭到資深藝人鄭惠中掌摑，今（23）日她親至文化部道歉，但強調要鄭麗君別拆中正紀念堂，這是不對的事。對此鄭麗君出面回應，表示反對將轉型正義標籤化成撕裂族群，對於是否提告則不作回應，但也表示：「臉上一整天都麻麻的」。

鄭麗君表示，對於鄭惠中行為感到遺憾，感謝各界對她的關心，從中也看到台灣社會有高度共識，暴力是不對的，任何主張都不能合理暴力化行為，自由民主的社會可以表達自己的立場，但不能將暴力加諸在別人身上。也盼此事不要聚焦在她個人是否接受道歉，而是台灣社會能共同學習珍惜民主、尊重他人。

而對於國民黨副主席郝龍斌稱此事為「官逼民反」，鄭麗君表示，希望大家珍惜民主，不能合理化與鼓勵暴力，這是政治工作者應有的原則。

而對於鄭惠中強調要鄭麗君別拆中正紀念堂，認為這是不對的事。對此，鄭麗君表示，鄭惠中的說法有很多不符事實的資訊，轉型正義不能簡化為去蔣化，而是「再民主化」，反對將轉型正義「標籤化」成撕裂族群，這是對人權大規模受傷的歷史的再次傷害，「轉型正義不是為了去除任何領導人的歷史記憶，而是還原被選擇遺忘的大規模人權受害歷史」。

而對於鄭惠中掌摑她後疑似還笑出來，鄭麗君只表示，希望此事不要聚焦自己是否接受道歉，而是盼大家都能學習尊重他人，不過她也表示：「臉上一整天都麻麻的」，對暴力感同身受，而對於是否提告，鄭麗君不作回應。

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