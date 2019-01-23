鄭惠中敢動手嗎？蔣友柏：中正紀念堂是錯的、不光榮

2019-01-23 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君昨（22）日遭到資深藝人鄭惠中以「不滿她推動去蔣化」為由打了一巴掌，今（23）日她親至文化部道歉，但強調要鄭麗君別拆中正紀念堂，這是不對的事。然而，蔣中正曾孫蔣友柏就曾表示，中正紀念堂「是錯的」，「任何國家領袖在他過世後馬上就樹立銅像蓋紀念館，這真的不是什麼光榮的事。」

蔣友柏曾於2008年接受英媒《BBC》訪談，當時也提到中正紀念堂，表示作為一個蔣家後人：「我不曉得我的後代，將會如何看那尊銅像，看這個在台北市中心佔地幾千坪的紀念堂，但是至少我知道在那個時候那個銅像是錯的」、「任何國家領袖在他過世後馬上就樹立銅像蓋紀念館，這真的並不是什麼光榮的事」

蔣友柏認為，要樹立銅像、要蓋紀念堂，也要等他死後100年（至少也要50年）再蓋，假如50年後、100年後的人民會想要替你鑄銅像蓋紀念堂，那才表示你真的是偉大。

蔣友柏甚至直批老蔣與國民黨：「據說，台北中正紀念堂裡的銅像是全世界僅次於莫斯科列寧銅像的第二大銅像，而且我曾祖父過世後遺體由民眾排隊瞻仰數日數夜，全世界有這種待遇好像只有蘇聯的列寧、中國的毛澤東和北韓的金日成」、「我實在不知道國民黨把我曾祖父當成他們的圖騰，然後與列寧、毛澤東和金日成相比，這樣對他們有什麼好處。」

蔣友柏表示，做為一個蔣家的後代，選擇住在台灣、生根在台灣、讓小孩在台灣成長受教育，當然不希望小孩受到不好的影響，「所以我會很期望這些對的或是不對的，都變成歷史的一部份，而不要再拿出來天天吵」。

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