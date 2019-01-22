涉妨害公務、公然侮辱、傷害 資深藝人鄭惠中被限制住居

2019-01-22 23:44

〔記者錢利忠／台北報導〕文化部長鄭麗君今天（22日）出席關懷資深藝人餐會，逐桌敬酒時卻突然被資深藝人鄭惠中打了一巴掌，鄭惠中事後雖出面針對自己的暴力行為道歉，但強調她是不滿鄭麗君同意「去蔣化」才失控打人，不針對「去蔣化」這事道歉；鄭惠中今主動赴警局說明後，再赴台北地檢署說明，面對記者追問，她僅說：「抱歉、對不起，我衝動了」；今晚11點多，鄭惠中訊後被依妨害公務等罪諭令限制住居。

據悉，檢方訊後考量鄭惠中並非現行犯，且主動到警局及北檢說明，對於動手打部長的部分也都承認，基於她另出示低收入戶證明，由於鄭麗君當時的行程是否屬於公務行程，仍須調查釐清，訊後依非告訴乃論之罪的妨害公務罪，以及屬於告訴乃論之罪的公然侮辱及傷害等罪，諭令她限制住居。

今晚（22日）9點半，鄭惠中抵達北檢時，一改事發當下嗆說只打一巴掌太便宜她（指鄭麗君）了的猖狂態度，低調地透過媒體鏡頭道歉，有媒體問她還有其他鎖定要攻擊的人嗎？她回說：「沒有、沒有，我今天衝動了」。

鄭惠中今天（22日）在中國國民黨籍台北市議員應曉薇陪同下，主動向北市警大安分局說明案情，她強調「自己打人就是不對」，並透過應曉薇表達今天將到文化部向鄭麗君及社會道歉。據悉，鄭麗君尚未對鄭惠中的暴力行為提告。

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