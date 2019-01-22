駐日副代表「突遭撤換」？外交部：媒體製造矛盾

2019-01-22 09:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕媒體今報導駐日副代表郭仲熙「忽然遭撤換」，並「為文官抱屈」。但外交部今天說明，郭仲熙調回外交部本部是將接任台日關係協會秘書長。因橫濱處長陳桎宏屆齡退休，原秘書長張淑玲規劃接任橫濱處長，而駐日副代表則商請已退休的前主秘蔡明耀以政務公使身分派任。外交部說，這波人事是由外長與駐日代表謝長廷討論後的「最佳人力組合」，對媒體刻意製造矛盾、意圖撕裂外交團隊的報導深表遺憾。

《聯合報》今天頭版報導駐日人事異動，稱「駐日副代表郭仲熙突遭撤換不符慣例」，僑界為他抱屈，並連結指謝長廷「擔任代表與政府期待有落差」等。但據了解，外交部內3年到6年的輪替，只是讓外交人員便於做家庭及兒女教育規劃的原則性規定，還是會根據實際業務需求彈性調整，2年或5年外放的例子所在多有。

外交部發言人李憲章今天也針對相關報導說明，駐橫濱分處處長陳桎宏於今年1月中旬屆齡退休，處長一職規劃由原秘書長張淑玲接任，但鑒於監察院正在調查日本關西風災案，該案告一段落後，張淑玲才會赴任，現由橫濱僑務組長王東生暫代處長。

李憲章說，郭仲熙回部則將接任秘書長一職，屬正常職務輪調，符合規定，駐日副代表遺缺由外交部前主秘蔡明耀接任。李憲章表示，若干媒體對對日人事安排的臆測與未查證的不實報導，刻意製造矛盾，外交部對此深表遺憾。

李憲章也說，上述人事調整均經外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷充分交換意見，秉持專業經驗及適才適所考量，可說是目前「對日工作最佳的人力組合」，將可在台日關係上發揮最大戰力。李憲章也說，台灣國際處境艱難，極需不分黨派的支持及外交團隊的密切合作，卻有媒體以不實報導，意圖撕裂外交團隊，實不可取。

蔡明耀長年從事對日事務，曾多次駐日，並擔任台日關係協會秘書長一職多年，嫻熟台日關係。蔡明耀退休後曾擔任救火角色，在駐史瓦帝尼大使生病時，以政務公使身分代理館務。外交部此次特別商請蔡明耀，再次以政務公使身分派駐日本擔任副代表，以協助對日工作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/