分析柯文哲組黨劣勢 人渣文本：早已錯過最好時機

2019-01-21 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前曾鬆口「有意組黨」，引起各界討論，不過筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航認為，「其實柯文哲已錯過最好的組黨時機」。

周偉航投書《蘋果日報》指出，若柯文哲在2018市長選戰落敗，就會因為支持者的憤慨挑戰總統大位，並因此組黨，時代力量也會因為支持者高度重疊而消亡，藍綠也會有不少人投奔；不過現實中柯文哲驚險當選，支持者「獲得滿足」後這股氣勢就削弱了，加上選後各政黨完成組織重組，柯文哲能夠「見縫插針」的空間也因此縮小。

周偉航認為，柯文哲雖在市長選戰勝出，但他在隨後的士林大同區立委補選中節奏不佳，近日對兩岸議題的發言也是荒腔走板，代表他旗下幕僚與智囊並未隨執政時間而越多越強，而是逐漸流失衰退。若柯文哲在6月組黨，到時各黨初選都已結束，會加入柯黨的可能只有初選落敗者，或是一些形象、實力不佳的「阿狗阿貓」，若有這些人入黨，柯文哲就要使勁拉抬，而且這些人還有可能「自爆」，柯文哲一定會受其拖累。

周偉航提到，各政黨立委多半會支持自身政黨提名人，柯文哲如果放棄自提市長候選人，轉而支持藍綠人選，自身力量就很可能被該黨吸收，周偉航也質疑：「所以柯文哲還是要有一個黨，來維持自身的政治勢力？那他為什麼要維持自己的政治勢力？到底是百姓的需求比較重要，還是一黨一人的需求比較重要呢？算來算去，有算到『百姓最討厭政客正事不幹，只會算來算去』這一點嗎？」

另外，周偉航表示要組黨要先有個秘書長，但柯文哲身邊現在是否有人能承擔這重任，若是「找錯人當秘書長，這個黨一開幕就等於閉幕」，最後他也直言：「但找不到人的話，那什麼選總統或組黨，就都只是腦粉的幻覺罷了。」

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