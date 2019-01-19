韓國瑜提高雄負債3千億要補助 蘇貞昌：自助人助最重要

2019-01-19 16:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕蘇貞昌就任行政院長，馬上就得面對地方爭先恐後要補助，有媒體今天問蘇貞昌，高雄市長韓國瑜說高雄的負債有3千億元，他希望中央可以補助他，中央有想說什麼方法可以幫他？蘇貞昌回應，中央對於地方的困難都會盡力來幫忙，不過也要自助人助，希望大家一起努力，能夠降低負債，做出對人民有益的事。

蘇貞昌接任閣揆後，不僅在閣員任用上有所突破，更是善用新媒體，每天都在做直播與民眾互動，形塑「接地氣」內閣形象，今天有媒體問蘇貞昌，現在1天1、2則影片是你自己要求的嗎？媒體還開玩笑問他「有叫副院長陳其邁到底（人體衝浪）要翻正面還是翻反面？」蘇貞昌笑回，透過影片，可以讓國人知道政府在為你做什麼，科技進步，政府要與時俱進，最重要的還是內容，「至於陳其邁確實可以來督導要建衝浪基地的事情，不過在技術上他還需要精進，尤其是翻面。」

蘇貞昌也被問到，會不會幫民進黨參選立委補選的台北市議員何志偉站台，蘇貞昌簡單回應，「最重要的是把政府的工作做好。」

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