國民黨高市黨部主委今交接 韓國瑜：高雄會做吳敦義後盾

2019-01-19 13:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今卸任國民黨高市黨部主委一職，在主席吳敦義監交下、交棒給前高市議長莊啟旺，韓國瑜想起剛接任主委與參選初期的克難環境、一度哽咽，頻頻提醒黨中央、領導者，一定邀傾民意、重視民心與基層，最後也不忘強調高雄會作吳敦義「後盾」。

國民黨高市黨部今舉行五合一選舉主席感恩茶會與主任委員交接典禮，擔任主委一年又四個多月的韓國瑜，在主席吳敦義監交下，將印信交給新任主委莊啟旺。

韓國瑜致詞時指出，宰相有權能割地、孤臣無力可回天，提起剛接任黨部主委與參選高雄市長初期的克難條件，他站在台上一度哽咽、並趕緊拿手帕擦拭，隨即又展現口才，感謝一起打拚的黨工、感謝各界支持、感謝大家對國民黨不離不棄。

韓國瑜說，一場選戰打下來，他元氣大傷，15個月前白白胖胖的，現在又黑又瘦、頭髮也掉光，他話鋒一轉，在吳敦義面前提醒黨中央一定要傾聽基層、重視基層，珍惜基層給予的機會。

他也公開向吳敦義致謝，給他機會到高雄挑戰，也成功帶領國民黨勝選，強調高雄市會作吳敦義的後盾，繼續往前衝。

吳敦義高度肯定韓國瑜對國民黨的貢獻，也期待支持者繼續協助韓國瑜，讓他在翻轉高雄之後，能夠繼續實踐政見，讓高雄發大財；由於現場不斷有人高喊吳敦義總統好，吳敦義笑說今天是來感恩茶會、不是宣布茶會。

新任主委莊啟旺則強調會繼續努力，目標是明年高雄市立委8席全壘打。

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