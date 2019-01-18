中國稱不惜代價統一 美軍：將抵禦任何危及台灣的威脅

2019-01-18 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍委聯合參謀部參謀長李作成16日與美國海軍軍令部長理察森（John Richardson）會面，李作成當面向美國嗆聲，稱若有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價捍衛領土完整。對此，美國國防部17日回應，稱美國堅守《台灣關係法》之下對台灣的承諾，堅定支持台灣的自我防衛能力，同時美國也會抵抗任何可能危及台灣的威脅。

理察森最近赴中國訪問，16日與李作成會面，兩人談及了南海與台灣議題。李作成當時說，台灣問題屬中國內政，事關中方核心利益與中國民族情感，不容外來勢力干涉，若有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一，捍衛國家主權和領土完整。

《美國之音》報導，美國國防部亞太事務發言人羅根（Christopher Logan）以電子郵件方式回覆指出，美國認為維持現今的國際秩序是美國的根本利益所在，而這種國際秩序其中的特色就是有一個堅強、繁榮和民主的台灣。羅根說，美國對台政策是基於1979年的「台灣關係法」、美中三個聯合公報以及「六項保證」，美國的政策歷經7屆政府仍然維持其連貫性。

羅根表示，美國仍然堅守在「台灣關係法」之下對台灣的承諾，美國會堅定支持台灣的自我防衛能力，提供台灣防禦性武器，同時也會維持美國自身的能力，以抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會經濟制度的武力行動或其他形式的脅迫。

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