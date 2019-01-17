虐童案頻傳 陳思宇提議：2歲以下幼兒強制身體檢查

2019-01-17 12:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近來接連爆發多起虐童案，引發社會關注。台北市立委補選代表「柯家軍」出征的無黨籍候選人陳思宇，今日召開第二波政策說明會，鎖定兒少福利與教育面向，陳思宇表示，王昊姑姑王薇君同意擔任政策顧問，她也主張6歲以下關懷法案應提高位階，同時2歲以下幼兒定時注射預防針時應強制做身體檢查，以防堵兒少虐待事件重複發生。

陳思宇今早舉行政策說明會，提出兒少與教育兩大面向政策內容，一旁有北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲陪同。陳思宇說，近來在媒體新聞看到兒少遭虐待，但傷心的是這幾年卻沒看到提出具體方針或相關進展，因此她邀請王昊姑姑王薇君擔任顧問也獲同意。

陳思宇主張提高兒少福利現行GDP與預算金額，落實兒少福利與保障，以及兒少法應更具強制性並向下延伸，6歲以下關懷法案應提高位階，從第二級提高到第三級，2歲以下幼兒定時做預防針注射時，應強制做身體檢查，防堵兒少虐待事件重複發生，還有許多橫向聯繫、事權統一等應更細緻化與細部檢討。

教育部分則提出四個主張，陳思宇說，她以台北經驗出發，推動雙語教育向下延伸，因此她主張全面推動雙語教育、培育師資、幼兒園開放外籍師資、公私立幼兒園教保服務比例達7:3。

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