中選會提公投法修正方向 民團批：恐重返鳥籠

2019-01-17 10:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕去年底九合一大選與公民投票同日舉行，引發不少爭議，中央選舉委員會日前對此提出數個「公投法」修法方向，但台灣公民參與協會、台灣陪審團協會、動物保護行政監督聯盟等公民團體，今上午召開記者會質疑，中選會的修法方向有大開民主倒車之虞，恐讓我國公投重返鳥籠。

動督盟召集人王唯治指出，「公投法」原本規定公投成案到舉行投票的期間是1到6個月，中選會有意放寬為3到6個月，此修法方向民團是贊同的，但為了讓實務作業能夠更順暢，建議中選會可延長為5到12個月，讓民眾可以更了解公投內容，也讓主管機關可以因應、規劃。

對於中選會擬給予公投脫鉤大選的彈性，王唯治質疑，目前沒有跡象顯示公投在脫離大選後還能夠達到投票人數門檻，此部分民團要嚴正反對。此外中選會擬將公投主文限制在30字以內，王也批評，目前已經有很多人看不懂公投內容，若限制在30個字，會有更多人看不懂。

至於中選會擬修法規定連署公投須附身分證影本，王唯治也極力反對，他強調，目前連署就已經很困難，如果又要求提供涉及隱私的國民身分證影本，必然會影響大家的連署意願。台灣陪審團協會理事長、真理大學法律系專任副教授吳景欽也表示，中選會擬修法規定連署人名冊必須一次提出，此部分也將嚴重阻礙公投案成立。

對於中選會擬限制涉及人權的議題不得作為公投提案，吳景欽也表示反對，他指出，「人權」的概念非常抽象，種類也非常多，以去年的公投案來看，幾乎每個都涉及人權，而且如果直接明定議題不得涉及人權，那也會讓中選會成為公投提案的實質審查機關，對比過去我們廢除公投審議委員會，等於是在走回頭路。

吳景欽強調，要解決人權問題，應該是要讓被侵害者能透過大法官釋憲或未來的憲法法庭機制，去審查公投是否違反人權，這才是正確方向。

不過，對中選會擬規定公投投票日不得進行宣傳，吳景欽則表示贊同，他指出，現行「公投法」僅規定不能在距離投票所30公尺以內進行宣傳，但30公尺其實並不遠，此規定將造成較有資源的公投提案人，可以透過當日宣傳來影響投票結果，因此他贊同讓公投比照公務人員選舉，禁止投票日進行宣傳。

王唯治強調，目前中選會與一些執政黨立委已經在推動修法，呼籲提案立委要注意中選會設下的陷阱，避免讓「公投法」大開民主倒車。

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