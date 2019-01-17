震撼！陸軍大甲溪口破曉實彈射擊

2019-01-17 10:37

〔記者涂鉅旻／台中報導〕國軍第五作戰區今日清晨執行春節加強戰備訓練，並結合第一季戰備任務訓練月，在台中大甲溪口執行聯合反登陸作戰實彈射擊操演。國軍出動M109、M110自走砲、雷霆2000多管火箭、M60A3戰車、雲豹裝甲車，以及IDF經國號戰機、AH-1W攻擊直升機與多項單兵武器，輪番發射槍砲彈、火箭彈，場面相當震撼。

國軍此次演訓和以往「火力展示」性質的差異在於，此次演訓更強調實戰化，除操演官兵提前至訓場宿營，並遂行「仿真實戰」操演，以狀況誘導命令下達、火力協調、目標分配及射擊指揮等作戰行動，盼提升戰訓成效。

而第五作戰區今日清晨5點在甲南海灘進行實彈射擊，操演課目包含「聯合火力、舟波攻擊及灘岸火殲暨反擊作戰」等項，並結合實戰場景。軍方考量，該海域為敵中部登陸集團正規登陸的主要區域，可實際驗證作戰計畫，並使官兵熟悉作戰環境及落實戰場經營，符合「作戰在哪裡、訓練就在哪裡」指導。

據悉，此次參與演訓的總兵力將近1000員，雖礙於天候因素，包括復仇者防空飛彈車、拖式飛彈、刺針飛彈等並未射擊，原定參與演訓的光六飛彈快艇、錦江級巡邏艦也礙於海象無法出海，但未減損此次演訓成效。

第五作戰區表示，依國防部「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰指導，自去年12月24日起迄今，作戰區「戰備任務訓練月」循第一週現地偵察、第二週圖上兵推、第三週現地戰術，第四週實兵演練暨聯合反登陸作戰實彈操演程序實施，完整一個月落實執行戰備任務訓練。

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