被類比為口譯哥 馬英九：我甲等特考第一名

2019-01-16 09:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕31歲「口譯哥」趙怡翔被派往駐美代表處擔任政治組組長，不但引發國內論戰，也連帶讓前總統馬英九當年平步青雲的經歷再度成為討論話題。今馬英九接受廣播節目專訪時表示，他與口譯哥有一些不同，其一是口譯僅佔他工作的一小部分，其次是他後來有參加甲等特考，「印象中是行政組第一名」，有取得任用資格。

馬英九說，當年他回國也是31歲，且跟趙怡翔一樣的是，回國後都是擔任機要人員，但他做了幾年後就去參加甲等特考，印象中是得到行政組的第一名，所以取得任用資格。

馬英九也說，當時他的職務是第一局副局長，是以機要人員錄用並送銓敘部核備，當了3個月之後經過考核，才又接替當時新聞局長的口譯工作，不過口譯工作佔的比例並不是很大。

對於口譯哥去當政治組組長，馬英九表示，當年他做第一局副局長，工作幾乎是不對外的，而駐美代表處政治組堪稱是天下第一組，組長要做很多對外工作，工作不但繁重，而且需要高超技巧與很多實戰經驗，至於口譯哥到底有沒有這種能力，他現在無從判斷。

據了解，甲等特考通過者可直接取得公務人員簡任第十職等的任用資格，可直接擔任簡任專門委員、簡任視察等職務，因該考試錄取名額極少且並不定期舉辦，長期被批評是為權貴子弟而設，因此目前已全面停辦。

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