虐兒事件頻傳 黃國昌：請蘇嘉全開臨時會完成兒少法改革

2019-01-16 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕近來虐童事件頻傳，如「肉圓爸」毆打妻小、新北市永和區托嬰中心長期對幼兒施暴，今（16）早又傳出有1歲女童因打翻奶瓶而被媽媽活活打死。對此，時代力量立委黃國昌於臉書發文表示，明天將請求立法院長蘇嘉全協調各黨團，慎重考慮召開第二次臨時會，完成相關兒少保護改革法案的立法。

昨（15）日黃國昌、靖娟基金會執行長林月琴、兒福聯盟執行秘書黃韻璇、時代力量智庫副執行長彭盛韶共同召開記者會，要求衛福部督促地方政府儘速公告「不適任人員資料庫」，積極防堵曾涉虐童的不適任托育人員回鍋，也應儘速修正相關規定，嚴禁黑心托育機構再次申請加入準公共化機制，並研議全面防堵黑心業者「借殼上市」的作為。

黃國昌批評，為保護兒少，中央每年補助地方大批預算，衛福部應督促縣市政府依法公開資訊，而不是只負責發錢。

而在今早再次傳出女童遭打死的悲劇後，黃國昌發文表示，這種新聞真的讓人痛徹心扉。修補殘破的社會安全網、強化兒少保護體系不能再拖延。對此，明天與立法院黨團協商時，會請求院長蘇嘉全協調各黨團，慎重考慮召開第二次臨時會，完成相關兒少保護改革法案的立法，「私刑正義絕不值得鼓勵，但改革蹉跎與立法怠惰，將更無法為社會所忍受。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/