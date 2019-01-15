柯P「腳底抹油觀望總統」？丁守中嗆：很糟糕

2019-01-15 10:57

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中落選後仍進行選舉無效官司，今上午被媒體問及「爭議還未結束，怎麼看台北市長柯文哲已腳底抹油，觀望選總統？」丁回應，台北最需要大都更、大建設、發展經濟、創造就業，台北已輸給新北太多太多了，年輕人失業率是新北兩倍，有很多努力空間，若台北都沒辦法做好，眼睛卻看著總統，是很糟糕的事情。

對於丁守中提選舉無效，柯文哲日前卻說「全台比照辦理還得了」，丁直指，柯那樣子講話是故意在誤導社會視聽，至目前為止在公布選舉後15天之內，只有他這個案子在（提出爭議），並不會對議員及其他縣市長當選人有任何影響。丁說，這次選舉，下午4點鐘之後看著手機投票還有10萬人以上，老實講確實對選舉造成很大不公平、影響選舉結果。

至於網友酸說現在2019年，丁守中還活在2018年。丁守中回應，「不是啊！我今天爭取的不是我個人勝敗，是中華民國今後要有公平的選舉制度、選委會不能藉職權操弄選舉、影響選舉結果，我們是建立公平制度，為制度來奮鬥」。

談到日前有律師指，若法官有良知，選舉無效會成立，但對此柯文哲日前受訪談不出回應。丁守中也表示，現在很多評論都是建立在良知、社會民主選舉制度的公平，選務機關今後怎麼公平公正辦理選舉？是民主政治運作最根本的元素，希望法院能秉持事實；台灣民主選舉一邊開票一邊投票，已成為全世界笑柄，希望有一個合理的判斷。

丁守中強調，這是建立公平制度的問題，不能說選委會主委拍拍屁股走人、道歉了事，民主法治是選舉制度公平之非常重要基石，選務機關絕對要公平公正。他說，一切交給法律、司法，司法會深究他們陳述的事實，來做最合理的判斷。

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