力挺口譯哥 謝志偉：趙怡翔是萬中難取一人才！

2019-01-15 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕31歲「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，遭藍營質疑資歷不足。駐德代表謝志偉對此事發表看法，他認為趙怡翔是萬中難得取一的對美外交人才，此任命是「非常國家、非常時期的非常但合法的作法！」

謝志偉今天在臉書發文，他以「一位特任大使看『口譯哥』論辯-太過份就沒誠意了！」為題，他認為明眼人一看就知道，外交部長吳釗燮在為台灣培養一位萬中難得取一的對美外交人才、一位成長於外國，但卻如此認同臺灣、能力卓越的少年仔。他認為此任命非常合理，趙一路就是「政務任命」，因此若政黨輪替，趙和他一樣，打包回家吃自己，「他和我一樣，打包回家吃自己，而掛名「政治組長」連一毛錢都沒多！」

針對外界認為趙資歷不足，謝志偉表示，10、20年才當到政治組組長的確是常態，但未來幾年，台灣將在「反台親中遠美」或「保台禦中友美」的兩大抉擇中作出決定，影響深遠，現在局勢下，派出一位能讓美國在台恊會的政治組組長等為其背書的趙怡翔，以「政治組組長」名義去襄佐高碩泰大使，「誰曰不可，誰曰不宜？！」

他也強調，趙的案例絕不多見，也不可能成為常態，這是一個不屬常規，但適法的決定，依規定也有人數上限，成果正如其他政治決策一樣，到時由選民一併決定。

他反批國民黨，對趙狂打狠抽無可厚非，但論辯才見真章，但最後派出一位當年迫不及待申請到綠卡的前外交部長，出來指責一位自願放棄外國國籍的後進，就令人感受不到朝野攻防的誠意了。

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