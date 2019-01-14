肉圓家暴父引眾怒 蔡英文：大家多發揮「雞婆精神」

2019-01-14 21:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕肉圓家暴父引發眾怒，蔡英文總統今晚在臉書化身「蔡教授」，鼓勵大家發現疑似家庭暴力，要多一份「雞婆精神」，就多一個孩子可以得到幫助。

「蔡教授」說，根據衛福部統計，大部分的家暴通報仍來自警方跟醫院，而不是113保護專線。她要請大家捨棄「別人家的事情不要管」這種錯誤觀念，如果我們能多注意身邊孩子的痛苦跟異樣，或是發現疑似家暴、疏忽及虐待的狀況，就是要打113通報。多一份「雞婆精神」，就多一個孩子可以得到幫助。

「蔡教授」也提到政府正強化社會安全網。包括去年一年，增設了十四處的區域社福服務中心，總數達到一三四處。她知道通報案量很多，社會安全網的夥伴真的很辛苦。未來要布建更多社福中心，目標是每15至20萬人口都有一個社福中心。去年也增加三百廿六位社工，我們還要繼續聘用足夠的社工人員。一起保護孩子，因為每個孩子都很重要。

蔡英文並說，每個孩子都是寶貝，怎麼能用暴力對待。正義感很好，可是執法工作還是讓專業的警察來。我們每個人都可以幫忙，因為我們要發揮「雞婆精神」注意周遭、勇於通報。

她強調，政府的資源有限，再次拜託大家，當政府的眼睛跟耳朵，讓我們把需要幫助的兒童及少年，還有他們的家庭，納入社會安全網來好好保護。

蔡英文「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書貼文：

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