陳菊「賣掉一個梵蒂岡」？ 總統府駁：操弄不正確訊息

2019-01-14 21:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日指出，針對近日有特定媒體操作總統府秘書長陳菊於高雄市長任內，有所謂低價拋售公有土地情形，甚至以聳動標題誣稱「賣掉一個梵蒂岡」（44公頃）規模面積。這項報導顯然沒有經過嚴謹查證，諸多訊息都不正確。

總統府發言人黃重諺說，陳菊秘書長擔任市長期間，對於都市的開發，始終堅持公辦重劃，利益歸公原則，過去多年，市府所出售土地，都是依法標售公辦重劃後抵費地，而非市有土地，這些訊息也都公開可以查詢。特定媒體稱市府賣掉一個梵蒂岡，是非常不公平並且惡意的指控。

無償取得5個梵蒂岡大的土地

黃重諺說，在一切利益歸於市民的堅持下，過去多年，市府不但成功的開發如中都、農十六、美術館等區域，帶動城市發展，更為高雄無償取得200公頃的公共設施用地（道路、公園），相當5個梵諦岡大的土地。其中12公頃的中都溼地公園、10公頃的凹子底森林公園、41公頃的美術館園區都是市府以最小投資，創造最大公共利益、地利市民共享的例子。

至於媒體提到的地上權的開發方式，黃重諺指出，2018年陳菊市長任內，財政局就已經成功推動舊龍華國小的開發，相信韓市府會汲取這些經驗，繼續推動，也提醒特定媒體，與其操弄不正確訊息誤導輿論，不如把這些好的經驗提供給新任的市府，讓市民共享政府施政進步的利益。

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