棄文青變傳統 總統春聯「恭賀新禧」當賀詞

2019-01-14 16:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日公布108年春聯、紅包袋及福袋公布記者會，不若前兩年春聯以詩詞古文為主，今年則以傳統的「恭賀新禧」為賀詞，總統強調，這就是最經典吉祥話。

總統府公共事務室主任張文蘭今下午公布春聯、紅包袋及福袋，除春聯外，紅包袋及福袋均以明年的豬年為設計內容，藉此強調「諸事如意」。

總統蔡英文上任兩年多來，前兩年春聯提字春聯印有詩詞古文為主，大走文青風，前年為「自自冉冉、歡喜新春」賀詞，去年以「萬物當春、幸福共好」為賀詞，今年走回傳統風格，以「恭賀新禧」為賀詞。

被問及為何風格改變，並轉為4字，張文蘭說，今年總統核定就是這4字，而這也是經典吉祥話。她並說，這4字是由擔任總統的翰墨代筆的楊淑婉老師所寫。

張文蘭表示，新年紅包袋則搭配「豬年」生肖，以簡約大方的線條勾勒小豬圖案，透過豬的圖像與福字的搭配，以「豬福」的諧音「祝福」，傳遞春節團聚的美好祝福，豬年諸事順利。

總統暨副總統春聯及紅包袋將自1月15日起至2月1日止，每週一至週五上午9時至11時30分，配合總統府開放參觀活動發送。

今年福袋設計則以「祝福滿滿」為發想，以「福豬」造型，結合版畫手刻的藝術設計，用紅色卡紙燙金方式來呈現，並搭配玉山日出及牡丹菊圖案，展現如日初升、諸事亨通及花開富貴的意象。

此外，今年福袋封面印有「祝福滿滿」，內貼今年度新鑄之一元硬幣1枚，由總統與副總統共同署名，除了傳達過年喜氣與祝福，也象徵「一元復始、萬象更新」。

今年福袋預計自農曆除夕（2月4日）起，由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送。

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