歷史性一刻！竹市議會首行使立法權 提公投自治條例審議

2019-01-14 14:54

［記者洪美秀／新竹報導］「這是新竹市議會歷史性的一刻」！新竹市議會民進黨市議員曾資程、李妍慧獲議長許修睿支持共同提案，也獲13名市議員連署，今天提出市議會首件自治條例草案「新竹市公民投票自治條例」，成為市議會推動改革第三支箭，在市議會議程透明化、進行網路直播及推動公聽會入法後，這是市議會10屆以來首次立法提自治條例，具象徵意義。

新竹市議會議長許修睿說，「新竹市公民投票自治條例」由市議會來提案立法，這是市議會民主劃時代的一刻，顯示市議會除監督市政，也能行使「立法權」，這是市議會成立10屆以來，首件由市議會提案立法的自治條例，而市議會向來是公開透明的議會，從議事堂電視直播到網路直播及公聽會入法，都彰顯出市議會的功能，市議會是陽光透明的議會。

發起公民投票自治條例草案的市議員曾資程說，其實應感謝「我們要喝好水」聯盟的提醒，因為竹市是全台少數4個沒有「公民投票自治條例」的縣市之一，而市議會本身就是可「立法」的機關，由市議會來提此案，除回應民意，也能彰顯市議會的「立法」功能。

曾資程也說，市議會改革三支箭，第一支箭是議程採電視、網路直播，已完成公開透明目標，第9屆市議會更將公聽會入法，如今第三支箭是行使立法權，而「新竹市公民投票自治條例」由市議會提案，就是彰顯此三支箭的重要。

市議會民進黨團總召李妍慧說，市議會成立10屆以來，都未曾提過「法案」，但市議會本身就具「立法」功能，此提案除獲民進黨全部6名市議員連署，也獲國民黨7名市議員連署，全部13人連署符合市議會1/5議員連署提案門檻，預計本週五由市議會審查與三讀，未來將提供公民團體或市民一項訴諸公投的法源依據。

曾資程說，公民投票自治條例適用事項包括地方自治條例的複決、與創制和重大政策的創制與複決。但預算、租稅、薪俸和人事事項不得作為公民投票的提案。

而公民投票自治條例草案中，也參考其他縣市，如公投「成案」門檻，包括提案人、領銜提案人和連署人等相關規定，公投「成案」後，需由地方選委會辦理相關的審件作業，且必須召開辯論會或說明會等，最後由地方選委會擇日舉行公投，此外，自治條例也明訂公民投票的提案要「通過」，需符合雙門檻，也是就同意數要超過不同意數，且同意票數要超過18歲以上、具公民投票權者的1/4等內容。

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