蘇內閣5新首長完成交接上任

2019-01-14 11:52

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今天上午舉行新閣員聯合交接典禮，在新任院長蘇貞昌監交下，行政院新任秘書長李孟諺、教育部新任部長潘文忠、交通部新任部長林佳龍、農委會新任主委陳吉仲、環保署長新任署長張子敬等5人正式接下印信，今天起上任。

蘇貞昌今天上午在歡送卸任行政院長賴清德後，回到行政院大禮堂，繼續主持新閣員聯合交接典禮。

首先交接的是行政院新任秘書長李孟諺，蘇直接將印信交給他，其次教育部長交接，代理部長姚立德將印信交接給潘文忠，交通部長的交接則是由代理部長王國材將印信交接給林佳龍、農委會是由原副主委陳吉仲升任主委，蘇直接將印信交給陳吉仲，環保署代理署長蔡鴻德則將印信交接給新任署長張子敬。

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