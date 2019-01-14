蘇內閣定調「網紅化」 柯P：我去政院看 沒幾個適合

2019-01-14 10:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院長蘇貞昌今就職，台北市長柯文哲今上午被問及對於蘇內閣成員看法，他僅說應該去問蘇，怎麼會問他。至於前行政院長賴清德日前在臨時院會上，拋下一句「如果有緣，會在壯大台灣的路上，再度相逢。」是否暗指2020，柯則直言：「我想他們也在評估吧。」

柯文哲今天沒有公開行程，上午安排在市長室外接受媒體聯訪。聽聞蘇貞昌特別指示未來各部會，加強在網路上與民眾溝通，定調行政院之後的風格「網紅化」全面啟動，柯表示，要溝通是對的，但「社群媒體是不是就是好的溝通？」這是第一點，此外，有人就是不適合當網紅啊，又要叫他當網紅，只會更慘。

面對媒體追問柯誰不適合當網紅，一旁的柯幕僚連忙出聲「下一題」想制止柯回應，不過柯仍脫口：「我去行政院看，我看沒有幾個適合的。」那蘇貞昌呢？柯文哲沈思幾秒，最後僅呵笑嘟噥了句「網紅喔」，沒有回應。

對於談到回鍋擔任行政院長的蘇貞昌，人事佈局找來多位老面孔，包含去年4月因台灣大學校長遴選案請辭的前教育部長潘文忠，柯文哲則表示人事變動太大也不好，從兩千年到現在，蘇貞昌是第15位行政院長，才18年半就換了15位，這也是台灣政治進步緩慢的一個原因，換得太頻繁了。

柯坦言，目前這種雙首長制度「怪怪的」，這也是實話，「誰來當總統都不容易做的好，因為整個憲政制度是有問題的」，不過他目前也沒有更好建議，且每個人都有各自想法，他的解方不見得社會能接受，但目前制度就是怪。

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