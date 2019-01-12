邀吳宗憲「回饋高雄」當觀光大使 潘恆旭：不會付一毛錢

2019-01-12 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人白冰冰為高雄代言，還拍攝宣傳MV，引起不少風波，而5月將在高雄舉辦演唱會的本土綜藝天王吳宗憲，昨天（11日）則向高雄市長韓國瑜喊話，「歡迎高雄市也找他代言」；高雄市觀光局長潘恆旭今天說，這2天就會聯絡吳宗憲，邀請憲哥擔任5月份觀光大使，不過「高雄市政府不會付一毛錢」，願用其他資源交換。

吳宗憲5月將在高雄開唱，他昨天說，自己雖在台南出生，但在高雄長大，為高雄做宣傳是應該的，「歡迎市長韓國瑜找我代言」，不過他也開玩笑說，「不拿錢是不可能的！」

根據《蘋果》報導，潘恆旭今天在翰品酒店宣傳高雄市1314愛情日活動後受訪時說，在預算很有限下，高市府不可能花錢去請代言人，昨天收到白冰冰告知吳宗憲有意願做高雄5月觀光大使，但是可能會要錢的訊息；他說，這2天就會聯絡、邀請吳宗憲，以「回饋故鄉的精神」擔任5月觀光大使，但高雄市「不會花一毛錢」，如果吳宗憲願意的話，願用其他資源做交換。

潘恆旭也說，有人說他「一日一政策，比公關還公關」，不過事實上，他當局長後的所有想法與創意，都是為了能增加高雄曝光度；明天他也將與韓國瑜北上，到已同意擔任高雄愛情總顧問的名作家瓊瑤家中拜訪，共同討論高雄愛情產業鏈的想法。

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