中國限制網路言論 我外交部長發推特嗆爆：你們在怕什麼？

2019-01-11 20:14

〔即時新聞/綜合報導〕外媒今(11)日報導,有中國民眾因用推特發表異議,而被關在拘留所15天,也有民眾因使用推特遭審問或威脅家人安全。今晚我外交部長吳釗燮也在台灣外交部推特嗆辣發文,問中國「你們到底在怕什麼啊」?

外媒今日報導,中國一名男子因在推特轉貼異議漫畫家創作,讓中國警方直接殺到他的公司抓人,還將他關進拘留所兩周;也有民眾因使用推特而被警方銬在椅子上審訊,或威脅民眾再使用推特,可能會「影響父母」。而當中國政府發現無法「說服」用戶刪文章時,還找來駭客,讓異議人士的3000則推特在一夕間消失。

對此,我外交部長吳釗燮今日在外交部推特轉貼了相關新聞,並署名「JW(Joseph Wu,吳釗燮英文名字的簡寫」發文表示「我不禁想問,你們到底在怕什麼?拜託,推特很好玩的。(原文:I can’t stop myself from asking: What on earth are you afraid of? Come on!Tweeting is fun. JW )」。

推特底下,網友也紛紛留言表示「吃炸藥了我們的外交部」、「釗燮你冷靜點」、「部長XDDDDDD」、「哇靠 部長有槍啊」、「釗燮不要這樣」、「好酸,我喜歡XD」、「這樣就對了!」、「政府是怎樣 最近買進一批槍喔」。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/