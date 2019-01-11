中國限制網路言論 我外交部長發推特嗆爆：你們在怕什麼？

2019-01-11 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕外媒今（11）日報導，有中國民眾因用推特發表異議，而被關在拘留所15天，也有民眾因使用推特遭審問或威脅家人安全。今晚我外交部長吳釗燮也在台灣外交部推特嗆辣發文，問中國「你們到底在怕什麼啊」？

外媒今日報導，中國一名男子因在推特轉貼異議漫畫家創作，讓中國警方直接殺到他的公司抓人，還將他關進拘留所兩周；也有民眾因使用推特而被警方銬在椅子上審訊，或威脅民眾再使用推特，可能會「影響父母」。而當中國政府發現無法「說服」用戶刪文章時，還找來駭客，讓異議人士的3000則推特在一夕間消失。

對此，我外交部長吳釗燮今日在外交部推特轉貼了相關新聞，並署名「JW（Joseph Wu，吳釗燮英文名字的簡寫」發文表示「我不禁想問，你們到底在怕什麼？拜託，推特很好玩的。（原文：I can’t stop myself from asking: What on earth are you afraid of? Come on!Tweeting is fun. JW ）」。

推特底下，網友也紛紛留言表示「吃炸藥了我們的外交部」、「釗燮你冷靜點」、「部長XDDDDDD」、「哇靠 部長有槍啊」、「釗燮不要這樣」、「好酸，我喜歡XD」、「這樣就對了！」、「政府是怎樣 最近買進一批槍喔」。

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