中選會公告下屆立委選區 南市、竹縣各增1席、高屏各減1席

2019-01-11 10:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕中央選舉委員會今發布第10屆立法委員選舉台中市、台南市、高雄市、新竹縣及屏東縣選區變更公告，變更後台南市、新竹縣選區將各增加1席立委，高雄市與屏東縣選區則各減少1席，並將按應選名額重新劃分選區。

中選會指出，此選區變更案於去年5月31日函送立法院，行政院長與立法院長今年1月7日完成協商，決定台中市、台南市及高雄市的選區變更依中選會方案通過，而新竹縣及屏東縣的變更則照兩院院長協商結果通過。

根據中選會公告，第10屆立委選舉台中市選區劃分方式，台中市第一選區包含大甲、大安、外埔、清水及梧棲；第二選區為沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰；第三選區為后里、神崗、大雅及潭子；第四選區為西屯與南屯；第五選區為北屯與北區；第六選區為西、中、東、南區；第七選區為太平、大里區；第八選區為豐原、石岡、新社、東勢及和平區。

台南市部分，第一選區為後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營及六甲區；第二選區為七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮及南化區；第三選區為安南、北區；第四選區為新市、永康及新化區；第五選區為安平、中西、南區及東區的成大、大學、圍下、東門、中西、東安、大同、泉南、龍山、路東、忠孝、德光、崇信、大德、崇學、大福里；第六選區為仁德、歸仁、關廟、龍崎區與東區其他29里。

高雄市部分，第一選區為桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大樹及大社區；第二選區為茄萣、湖內、路竹、永安、崗山、彌陀、梓官及橋頭區；第三選區為楠梓、左營區；第四選區為仁武、鳥松、大寮與林園區；第五選區為三民區與苓雅區安詳、五權、民主、五福、正心、正道、文昌與建軍里；第六選區為鼓山、鹽埕、前金、新興與苓雅區其他61里；第七選區為鳳山區；第八選區為旗津、前鎮、小港區。

新竹縣部分，第一選區為新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石鄉及竹北市尚義、崇義、大義、大眉、新港、白地、麻園、聯興、新庄、溪州、新國、新社里；第二選區為竹東鎮與寶山、北埔、峨眉、五峰鄉及竹北市其他19里。

屏東縣部分，第一選區為里港、高樹、三地門、霧臺、瑪家、九如、鹽埔、長治、麟洛、內埔等鄉及屏東市；第二選區為萬丹、泰武、竹田、萬巒、潮州、新園、崁頂、南州、新埤、來義、林邊、佳冬、枋寮、春日、枋山、獅子、牡丹、車城、滿州、琉球鄉及東港、恆春鎮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/