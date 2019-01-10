AIT重申：美國已清楚表明「北京應停止威嚇台灣」

2019-01-10 12:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國近期升高對台促統壓力，繼美國白宮國安會發言人呼籲北京停止脅迫台灣後，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷今天重申，美國已經清楚向北京表明，應該停止威嚇台灣，並與台灣民選政府恢復對話。孟雨荷也再次肯定台灣，是民主成功故事、值得信賴的夥伴，也是世界上的良善力量。

中國國家主席習近平上週提出「習五條」，除談論九二共識，並拋「探索兩制台灣方案」，將九二共識連結到一國兩制，同時也未放棄使用武力；習的談話顯示對台政策更為緊縮。

蔡總統當天堅定回應，台灣絕不會接受「一國兩制」，這也是「台灣共識」。蔡總統也重申她在元旦談話的「四個必須」，包括：中國必須正視中華民國台灣存在的事實、必須正視兩千三百萬人對民主自由的堅持、必須以和平對等的方式處理雙方間的歧異、必須是政府或政府授權的公權力坐下來談。

此後，包括白宮國安會發言人馬奇斯在內的美國行政部門與國會議員，相繼發表挺台言論。孟雨荷今天回應此事，再次引用國安會發言人的發表說，美國拒絕接受以武力為威脅或使用武力的方式強迫台灣人民。

孟雨荷接著說，美國在海峽兩岸的和平與穩定有著深遠利益，任何解決兩岸歧異的方案必須是和平的，且以雙方人民的意願為基礎。孟雨荷強調，美國已經清楚向北京表明，應該停止威嚇台灣，並應與台灣民選政府進行對話。她同時再次肯定台灣，「就像美國曾多次提及的，台灣是個民主成功故事，值得信賴的夥伴，也是世界上的良善力量」。

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