國民黨彰化縣立委補選 前副縣長柯呈枋出線

2019-01-10 11:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨彰化縣第一選區立委補選戰將今天上午出爐，該黨組發會主委李哲華召開記者會宣布，經過昨前兩天執行民調作業，今早開封最終統計結果，確定由民調最高的前彰化縣副縣長、現任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋出線，組發會將依據民調結果提報提名審核委員會，再送16日的中常會通過。

這次國民黨6個立委補選選區，除了台北市第二選區徵召台北市議員陳炳甫，台中市第五選區徵召前立委沈智慧，金門縣徵召前議長洪麗萍以及今天出爐的彰化縣第一選區柯呈枋，就剩下台南市第二選區與新北市第三選區人選還沒決定。

李哲華指出，經評估台南市仍以市黨部主委謝龍介的勝算最高，目前已在積極勸進中，而且謝龍介已經先把戶籍地遷回老家新市，徵召方向應該不會改變；至於新北市部分，原本人選包括前立委朱俊曉、新北市黨部主委李乾龍，但2人意願不高，因此正在徵詢前議員鄭世維以及前議員胡淑蓉參選意願，並希望確定人選最晚能送16日的中常會通過。

柯呈枋則表示，感謝國民黨讓他這個苦讀出身的年輕人有機會為國家服務，他強調自己在中央與地方有服務23年的經驗，自信有能力與專業能在立法院訂定福國利民的法案，並且為地方鄉親爭取更多的資源與福利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/