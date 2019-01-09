賴峰偉推兩岸城市論壇 聘前海基會副董事長周繼祥任縣政顧問

2019-01-09 22:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大選後首位登「陸」縣市長當選人名號的澎湖縣長賴峰偉，今日出席國民黨縣市首長「兩岸城鄉交流座談會」，表示澎湖未來將舉辦中國泉州、廈門、東山島論壇，同時聘請前海基會副董事長周繼祥擔任縣政顧問，專責兩岸交流諮詢。

賴峰偉出席今日國民黨在中央黨部的座談會時，在會中表示，澎湖先民大多來自中國泉州、廈門、東山島，可效法中國西湖、日月潭「兩湖論壇」模式，舉辦城市論壇，讓中斷多年的兩岸交流，重新建立關係。

由於目前兩岸關係條例規定，必須中央授權才能與對岸簽署協議，但在目前兩岸氣氛不佳，縣市如何與對岸簽訂合作事項？賴峰偉建議，為避免抵觸中央法規，可簽署「合作備忘錄」。

賴峰偉說，澎湖未來將加強與中國城市交流，推動觀光直航、農漁產品銷陸、宗教直航、青年、體育、文化交流，需要嫻熟中國事務專家提供諮詢，因此特別邀請周繼祥擔任縣政顧問，周繼祥欣然同意擔任顧問。周繼祥為台灣大學國家發展研究所教授，曾任海基會副董事長、海基會主任祕書，人脈遍及兩岸政界、學界，目前受主席吳敦義聘請擔任主席特別顧問兼中國事務主任，為國民黨兩岸政策首席智囊。

會中決議設置國民黨執政地方縣市兩岸工作小組，協助縣市長與中國對口城市推動交流。賴峰偉指派機要秘書陳其育擔任代表，陳其育為周繼祥、陸委會主委陳明通兩人在台大國發所任教時的學生，賴峰偉期許陳其育能稱職擔任府、黨、中央部會的溝通橋樑。

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