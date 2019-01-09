習近平「一國兩制」講話 學者：國民黨成最大受害者

2019-01-09 16:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平日前在「告台灣同胞書」40週年紀念大會，不僅定調「九二共識」，還提出「一國兩制台灣方案」。台師大政治所教授范世平表示，習近平提出一國兩制後，讓國民黨非常尷尬，國民黨內部恐會出路線之爭，本土派與年輕世代會提出支持「九二共識」的質疑。

兩岸政策協會今天舉辦「民眾對蔡習兩岸政策談話的看法」民調座談會，邀請范世平、台灣國際法學會副秘書長林廷輝、台灣世代智庫執行長洪耀南、台北海洋科技大學兼任助理教授吳瑟致等人與會。

林廷輝表示，習近平定調「兩岸同屬一中」，已沒有「各表」的空間，國民黨成最大的受害者，意圖競逐總統大位者都支支吾吾，不敢提出自己看法，尤其國民黨主席吳敦義到現在都還沒赴中參加國共論壇，可見吳的兩岸論述中國不買單，北京反而比較喜歡前新北市長朱立倫的「九二共識」。而兩岸論述在2020總統大選一定會被提出，但是否對國民黨有利，這還要打上問號。

范世平認為，習近平提出一國兩制，把兩岸議題優勢送給蔡英文，但習近平看到台灣近來的輿情反應，一定會想「怎麼會這樣」，但火車已啟動不能停下來了。對於國民黨要求蔡英文要提出九二共識的替代方案，他認為，蔡不需要回應，現在被九二共識困擾的是國民黨，蔡只要維持過去一貫的立場就可以。

范世平強調，如果台灣未來走向「一國兩制」，美國的印太戰略勢必產生大缺口 ，因此，對美國來說，會支持能對抗中國的總統參選人，蔡英文是可能的當然人選。美國是否在總統選舉做有利蔡英文做法？屆時中國一定會文攻武嚇，「但這對民進黨選情是有幫助的」。

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