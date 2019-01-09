郭信良控黃偉哲阻礙他選議長 黃：堅守黨團自主未干擾

2019-01-09 11:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕原民進黨籍台南市議長郭信良先前稱「黨內派系把持」因而退黨；他今日上廣播節目更爆料，總統蔡英文確實要他選議長，但遭人從中作梗，而這人就是台南市長黃偉哲。對此，黃今早回應，他跟小英都堅守黨團自主的紅線，所以不認為小英會把手伸進地方選舉，而他也不會試圖干擾影響。

郭信良表示，九合一選舉前確實有多次與總統蔡英文面對面談話，在場的還有陳菊、洪耀福與陳明文等人，而蔡基於政治倫理，也有鼓勵他參選議長，結果小英選後向賴清德與黃偉哲談論此事時，卻被回說不要插手。

郭信良強調，由於受到院長、市長和派系打壓，所以議長選前有致電給小英，希望對方能出來講講話，但小英僅要他再忍忍，在等不到相對善意回應之下，最後他才退出民進黨。不過，郭表示，他的心仍在民進黨，並心甘情願為它付出打拚，但他現在只想做個全民的議長，好好做好監督市政工作；至於2020年是否支持蔡英文連任，郭回應，支持「愛人民的總統」，至於賴清德則不予置評。

黃偉哲今早出席全台大天后宮牌坊落成典禮被問及此事時回應，他選前確實和小英見過面，當時也有說到議長選舉，但當時僅有向小英說有好幾組人選，而小英也沒有特別指示，且很清楚地說尊重黨團自主。

對於郭信良的指控，黃偉哲強調，他認為小英不會把手伸進地方選舉，若有人要把小英的手拉進來，豈不是坐實總統會干預地方議長選舉，他相信小英不會做這樣的事，而他也會堅守黨團自主的紅線，至於郭和小英見面說了什麼，他也不清楚。

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