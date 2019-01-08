彰化立委補選提名作業 藍營引爆茶壺裡的風暴！

2019-01-08 21:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕茶壺裡的風暴？彰化鹿港、和美區立委補選還沒登場，國民黨今晚才要展開為期兩天的民意調查，剛剛LINE群組卻在流傳質疑黨中央介入提名，地方痛批黑箱假民主的聲明；對此，縣黨部主委張曼莉表示，這份署名聲明都不是參加民調的當事人，她予以尊重，其它不表示意見。

這份網路流傳的「國民黨高層介入立委補選提名，地方批判黑箱假民主」連署聲明，簽署人之一的伸港鄉長曾煥章表示，他確實有參加連署，因為鄉親都在問，國民黨真的要提名一個才剛剛選上鄉鎮長的人選嗎？這是所有鄉親內心最大的疑問。

簽署聲明的陳姓地方聞人則表示，這次提名作業有高層介入，明明就有內定人選，因為怕被人詬病提名剛連任的和美鎮長阮厚爵，就找了另外兩個要參加初選的前副縣長柯呈枋、鹿港醫師蔡明忠來墊背，如果這樣的話，就直接辦理徵召就好了，何必要假民主之名，來辦電話民調初選？

張曼莉指出，這次進行民調的兩家公司，一家是柯呈枋指定，一家是蔡明忠指定，既然參加民調就是公開公平公正，何來黑箱之說？

張曼莉強調，民主社會她尊重每個人的發言，但聲明連署書的簽署人都不是參與民調的人，對此，她表示尊重，但其它不予置評。

記者致電阮厚爵，一直到發稿為止，手機電話都進入語音信箱，無法取得進一步的回應。

柯呈枋則表示，阮厚爵鎮長連任成功，代表獲得鎮民支持，應該留在鎮公所為鎮民服務。

蔡明忠指出，他尊重黨的機制，也呼籲選民做出理智選擇，選民應該要好好思考，身為政治人物要更上一層樓的民主態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/