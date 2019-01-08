嘉市府約聘僱、臨時人員全留任 黃敏惠：心頭抓乎定

2019-01-08 19:50

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市綠地變藍天，市府改朝換代，464名約聘僱、臨時人員的契約（市庫預算聘用）最遲至元月20日前屆滿，市長黃敏惠今天在市務會議上重申，基層人事安定是市政推動根本，約聘僱、臨時人員全部留任，人事安定就能讓大家安心繼續為嘉義市拚未來。

黃敏惠說，體諒基層同仁辛苦與付出，對於積極任事、優秀努力的同仁當然要鼓勵，她請各局處室主管繼續叮嚀帶領，讓每一個崗位的市府同仁都能夠「心頭抓乎定」，跟著市府團隊一起為嘉義市打拚，市民以非常高的標準在打分數，期待市府團隊所有同仁要拿出拚勁，交出漂亮成績單。

市府秘書長林建宏說，其實黃敏惠去年12月25日就上任後，隨即裁示約聘僱、臨時人員全部留任續聘僱，讓基層人事安定、推動業務無縫接軌。

市府人事處長賴坤山說，目前市庫預算聘用市府暨所屬機關學校約聘僱人員96人、臨時人員368人，共464人，採1年1聘，自去年12月底至今年元月20日前陸續約滿。

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