批小英曲解九二共識臉書被灌爆 朱立倫深夜說話了

2019-01-07 00:14

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫昨早對於總統蔡英文呼籲不要再提「九二共識」，在臉書上反擊，並批蔡總統曲解「九二共識」的內涵，將兩岸推向動盪，但網友不領情，朱的臉書遭網友灌爆，朱昨深夜發文回應，他對台灣的熱愛和你我沒有差別，怎麼讓台灣利益最大化的想法不同而已，請不要懷疑他。

朱立倫昨深夜發文表示，他始終相信，在台灣這片土地上的你我，不分藍、綠、還是白，對這片家園的熱愛都不致有差別，不同的只是對怎樣能讓台灣利益最大化的想法及做法不同而已，「我不曾懷疑過這點，也請不要懷疑我。」

朱立倫說，臉書的留言，他都看了，幫他按讚鼓勵打氣的朋友，深深地感謝。按怒、批評的聲音他也虛心接受，他相信來表達意見的都出於某種愛台灣、愛中華民國的心情，只是想法不同罷了。

朱立倫強調，台灣經歷過風雨飄搖的時代，才有今日的和平繁榮。台灣自由民主的一切並不是憑空得來的，中華民國能屹立不搖到今天，有流血捐軀抗拒中共併吞的英勇軍人、有流汗打拚創造經濟奇蹟的辛勤勞工、也有斡旋奔走於兩岸之間的和平使者。無庸置疑，他們比我們都偉大。

朱立倫說，務實面對問題並不是怯懦，高漲的情緒終會褪去，終究我們仍須冷靜思考接下來的路要怎麼走。

朱立倫指出，負責任的政治人物，是要在關鍵時刻勇敢說出事實；負責任的政黨，是要能堅持長遠有利的政策方針；而負責任的國家領導人，是要有能力把國家帶往民主自由，安定繁榮的方向。

朱立倫強調，對於他所相信，對台灣最有利、最好的方式，對我們民眾的幸福與未來，最正確的方向，他不會沈默以對，會堅持到底！因為那是我們這一代的人共同的責任！

朱立倫臉書貼文：

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