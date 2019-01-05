「兩岸議題真的零分」 網友失望：柯P變成中共代言人之一

2019-01-05 21:32

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕中國國家主席習近平2日發表對台談話後，總統蔡英文強勢回應，拒絕九二共識、不接受一國兩制，獲得民眾在網路大力聲援，台北市長柯文哲酸稱是「一日行情」，呼籲應注重長期趨勢，但此番言論引來網友負評如潮，感嘆「對柯非常非常失望」，也讓柯文哲的相關文章罕見在網路社群平台「批批實業坊PTT」上，一面倒遭網友噓爆，有網友紛紛留言批柯越來越像前總統馬英九，甚至有人留言，柯變成中共代言人之一。

柯文哲繼參政以來，網路聲量居高不下，尤其在PTT上社群上，只要有轉貼柯文哲的相關報導，大多會獲得網友力挺，柯文哲也數次坦言，相當感謝被他稱為「義勇軍」的網友，若沒有他們會死好幾次。連柯文哲幕僚柯昱安也說，柯文哲相當注重網路輿情，會讓幕僚整理PTT上的重大議題、網友對柯回應談話的反應，並相當看重風向的好壞。

然而，柯文哲繼去年底雙城論壇，重提兩岸一家親後，PTT上的網路風向就不再一面倒支持柯文哲，如今在蔡英文拒絕一國兩制，受到民眾、網友高度支持的現下，柯文哲以「一日行情、不要炒短線」潑蔡英文冷水。

柯文哲言論被轉貼到PTT後，眾多網友留言噓爆，網友rainkat批評「柯越來越像馬英九，怎麼會這樣？」、 網友hanghking也罵到「 當好你的市長，其他就閉嘴吧」，還有網友留言表示「柯變成中共代言人之一」、「中國一叫牌，就跪著投降？」、「柯在兩岸議題真的零分」等，網友一面倒不滿柯文哲發言。

連臉書社群專頁「不禮貌鄉民團」都評論，「這是我三年來第一次，看到柯文哲在PTT八卦版被罵到爆炸。」、「如果柯文哲要繼續走今天的路線與風格、未來中國越是打壓台灣、我相信柯文哲的支持度會越低」。

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