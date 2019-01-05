有亮點！小英貼「台灣共識」藏文版 網友：中國會氣到中風

2019-01-05 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日多次在臉書發文，強調反對「一國兩制」就是「台灣共識」，強硬的回應獲得台灣民眾支持與力挺；蔡英文4日深夜又在臉書分享「『台灣共識』各國語言版」，讓全世界都知道台灣反對「一國兩制」的立場。有網友發現，其中藏文版還出現在中國被禁止的西藏國旗，大讚「蔡總統真的超有種！！這個嘲諷超過一百分」。

有網友在PTT發文說，蔡總統真的超有種！！這個嘲諷超過一百分，不僅明確指出我們跟中國是各自獨立國家，「台灣共識」藏文版竟然還貼出西藏國旗，「這面西藏國旗在中國是被禁止的！！這一定是故意的吧XDD看來總統是真的硬起來了！！身為台灣人信心都來了」。

這名網友強調，我是台灣人，我支持台灣獨立！！也支持西藏獨立！！許多網友也紛紛留言狂讚，「蔡英文一人吊打國民黨一群跪舔政治人物」、「嘲諷全開 對面等等氣到中風」、「台灣最有種的女總統，那些男性總統應該汗顏了，尤其是藍營的馬俑！」、「好久了！總統該有的魄力就在這！」、「一個蔡就把軟馬打爆了」、「寧願站起來捍衛自己的國家 也不要跪著接受共產黨統治 蔡英文讚啦」。

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