若蔡英文不選總統 史明：400年來獨立運動大失敗

2019-01-04 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕總統府前資政彭明敏、總統府資政吳澧培、前中研院長李遠哲、長老教會高俊明牧師等4位本土大老昨發表公開信，呼籲蔡總統2020年不要競選連任，並交出行政權及退居二線。對此，高齡101歲的台獨大老史明，這次總統大選，蔡英文若沒上，史明及400年來的獨立運動就全般的被丢掉。

「台灣是咱出生、生活的所在，所以台灣人是台灣的主人。」史明在臉書上說，一國兩制的原則，是中共欲奪取台灣的殖民政策，台灣獨立已達到99.9%，只剩下0.1%的最後的一戰，在最後一戰必須遵守3條原則。

史明表示，第一，台灣要爭取台灣民族主義、打倒殖民统治的原則；第二，台灣人都得遵守獨立原則，理想力及現實要成為台灣獨立的政策，解放政策；第三，修養「做人」的道德，台灣人提高「道德修養」。

史明強調，以上3條是要給台灣人的修養，這次選舉都要支持蔡英文，若無，不只是蔡英文一人的失敗，更是史明及獨立運動的大失敗，這次選舉是「自由民族」社會主義為終極目標，不是共產獨裁台灣選舉，台灣人都得參加。史明說，這三條，台灣民眾都會理解，實行大眾大勝利才有前途進步，若使民族倒了，工農商學、資本家都倒，台灣人繼續400年來的殖民地奴隸生活。

此貼文發表在史明的臉書，由史明口述、敏紅整理。

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