蔡英文回應「放棄連任」說 臉書湧入大批網友聲援

2019-01-03 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政吳澧培等4位大老今發表公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線；蔡總統先透過總統府發言人黃重諺回應後，再親自於臉書回應，「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」。該文章一出許多網友立刻湧入蔡英文的臉書聲援。

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師與中研院前院長李遠哲等4名獨派大老，今發表公開信，請蔡英文2020不要競選連任，消息一出引發外界熱議。

對此，蔡英文透過臉書回應表示，她不是為自己的權位。當中國把一國兩制端到台灣的大門口、要強迫台灣人吞下去時，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，也是她做一個民選總統責無旁貸的責任。

蔡英文強調，只要她當總統的一天，就絕對會擋住所有壓力，台灣不會接受九二共識、一國兩制；至於民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定，「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

蔡英文這貼文截至3日晚間7點半，共獲得超過6萬按讚，並有5000多分享轉貼，近4000則留言；許多網友留言替小英打氣加油，「總統真的變得超級強悍超級坦!這才是台灣真正的總統」、「工作到一半被總統弄到眼眶泛淚...」、「小英太棒了 拎鄒罵投給你就是要看你電爆中國」、「唯一支持小英總統連任為台灣發聲！ 台灣中國一邊一國！小英總統加油！」、「我流淚了，謝謝你願意當我們的總統！ 在我心中妳是 真 總 統」。

也有網友在PTT政黑板發文表示，蔡總統這篇回應大老逼宮的新聞被轉到Line Today後，「一直以來被認為是藍通通的LINE today留言，今天在收到推播後我一如既往去瞄一下底下留言」，沒想到底下網友的留言，幾乎都是一面倒力挺聲援蔡英文，如「不要像國民黨還有什麼二岸一家親 全都是打迷糊仗騙選票 你講的一席話才是真正的台灣人民心聲 給你一個 還是會支持你的」、「蔡總統上任以來，做了最對的事就是這個，立場明確、堅定，支持到底！」、「蔡總統在台灣主權上表現的可圈可點，台灣主權不能被呼嚨，不能講什麼92共識來模糊立場」。

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