陳思宇下戰帖 邀何志偉、陳炳甫辯論

2019-01-02 13:15

〔記者黃建豪／台北報導〕「柯家軍」第一代陳思宇登記台北市第二選區立委補選，今天中午於網路媒體的直播節目上，向民進黨參選人何志偉、國民黨參選人陳炳甫下戰帖，公開邀請做政策辯論，還講明對於政策辯論要有具體的方案，不要只是口號。

陳思宇表示，立委都是在地方傾聽民意，掃街時就會聽到很多阿姨、阿伯、甚至年輕人都會說傳統市場都只剩老闆、老闆娘，路上幾乎沒有買菜的人，大家覺得現在景氣的確不好，因此希望邀請何志偉、陳炳甫聚焦做政策辯論，可以聚焦在拚經濟、發展觀光上。

陳思宇舉例，她打出的口號是從個人曾擔任台北市觀光傳播局長的專業出發，因為她擔任局長時，規劃過很多深度旅遊，在傳統士林、大同選區中，希望有更清楚的觀光定位，大同區有大龍峒、文化雙子星觀光計畫等，應該坐下來想說這些政策怎麼接地氣，不是只喊口號說要拚經濟，拚經濟要拚誰的經濟？要怎麼幫忙人家拚？可以上節目或其他場合，3個人應該坐下來，要有具體的方案，不要只是口號。

另就何志偉曾質疑陳思宇用北市府行政資源打選戰一事。陳思宇稱，她個人也想知道，她到底用了哪些市府資源，找北市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安和學姊黃瀞瑩直播的部分，因為他們都不是公務員，陪同掃街都是利用假日的非上班時間，因此若有質疑的部分，就請何志偉幫她列出來，她們也能對外說明。

陳思宇也指出，當初登記參選立委前，柯文哲其實不只徵詢過她，她也不是第一時間就有意願，她曾跟柯文哲說，若有更適合人選她可以讓賢，但柯文哲認為她對士林並不陌生，對大同區，也有北市府過去4年對西區翻轉著墨的經驗，因此對當地事務瞭解、熟悉度也更高。

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