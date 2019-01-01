屏東30人涉賄遭提當選無效 黃國昌怒嗆KMT：嚴肅回應呢？

2019-01-01 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕屏東地檢署今天（1日）對屏東縣30名涉嫌賄選違反選罷法的當選人，提出當選無效訴訟，單一起訴人數之多，成為近年來的新高紀錄。對此，時代力量立委黃國昌痛批，「去年夏天」他就曾點出屏東縣充斥貪污，當時中國國民黨屏東黨部主委和屏東縣議會說要「嚴肅回應」，結果根本沒有下文，反倒是現在新的一年已經來臨了。

據了解，屏東地檢署今起訴屏東縣30名涉嫌賄選的當選人中，包括了5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表及6名村里長等，若最後經法院判決確定即取消當選資格，並且依法進行遞補。

對此，黃國昌今晚在臉書上痛批國民黨說，早在「去年夏天」他就曾說過，「屏東縣充斥著貪污、賄選的腐敗豬仔民代」。不料，當時國民黨都說會「嚴肅回應」，現在新的一年已經來臨，「還是不見任何回應」，反而被爆出30名涉嫌賄選的當選人。

黃國昌不僅痛批「這些垃圾民代，真是屏東的恥辱」，文末更忍不住諷刺國民黨，此事已經拖到新的一年，國民黨現在「還要回應什麼嗎？」盼國民黨能出面給個交代。

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