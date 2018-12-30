CPTPP今生效 外交部籲早日接納新成員

2018-12-30 11:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）今起生效，不含美國在內、逾5億人口的新經濟圈誕生。外交部今天表示，樂見CPTPP生效，將持續爭取成員國支持，並再次呼籲CPTPP早日開始接受包括台灣在內的新成員加入。

CPTPP的前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），歷經多年談判及美國退出挫折，後由日本主導，在墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個成員國協商與堅定支持亞太區域自由貿易與經濟整合的決心下，完成此一劃時代的重要經貿協定。而在包括日本及澳洲等6國完成國內批准程序後，CPTPP自12月30日起正式生效。

外交部今天發布新聞稿，恭賀CPTPP成員國達成此重要成就，並表示在當前國際經貿情勢下，CPTPP的生效對全球及亞太區域的經貿發展具有重要意義。

外交部並再次呼籲，在馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等國完成國內批准程序後，CPTPP得以早日開始接受包括台灣在內的新成員加入。外交部強調，台灣作為全球經貿產業鏈的重要成員，若能加入CPTPP，將有助擴大經貿整合效益，促進亞太區域的成長及繁榮。

我方一直爭取加入CPTPP。惟11月下旬反日本核災區食品公投通過後，日本外相河野太郎說，日本不排除向世貿組織（WTO）提訴，並首度表態指出，若台灣因為這樣的事態而無法加入CPTPP，將令人非常遺憾。外交部長吳釗燮日前表示，不希望單一議題影響我方加入CPTPP一案。外交部今天繼續表示，將持續向CPTPP成員展現我參與區域經濟整合的決心及努力，以爭取在適當時機加入CPTPP。

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